В Якутии установились 50-градусные морозы

Экстремальные морозы ударили в Якутии. В некоторых районах температура опустилась ниже 50 градусов. Улицы окутал густой ледяной туман, на дорогах почти нулевая видимость.

Водители не могут завести автомобили. В школах Якутска объявлены актированные дни - ученики младших и средних классов переведены на дистанционные занятия. А многие местные жители с удовольствием выходят на прогулку и называют традиционные якутские морозы в сочетании с отсутствием ветра прекрасной погодой.

Некоторые даже закаляются и обливаются холодной водой, стоя на снегу. Делятся секретами, как провести весь день на улице и продавцы на открытом рынке. Помогает горячий чай, постоянное движение и, конечно же, тёплая одежда.