Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф по мере продолжения диалога с Москвой все лучше понимает позицию России по украинскому кризису. Об этом рассказал в среду, 17 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что Уиткофф "ничего не знал о реках и границах в России", что могло поспособствовать беспристрастному решению территориальных разногласий между Москвой и Киевом.

Как отметил Песков, "с каждым новым контактом мы исходим из того, что он (Уиткофф) имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам".

Тем не менее, спецпосланник Трампа реализует линию своего президента, а не России, цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Уиткоффа называли среди американских политиков, которых Вашингтон назначил ответственными со своей стороны за подготовку возможной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Путина. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что "теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира".

Тем временем возникли вопросы к другому участнику обсуждений мирного плана США по Украине. Источники заявили, что шеф Пентагона Пит Хегсет решил отстранить министра армии США Дэна Дрисколла от участия в процессе мирного урегулирования — якобы из-за недовольства чрезмерным рвением Дрисколла.