Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Ваш ум жаждет новых знаний, а душа - новых маршрутов. Может, пора забронировать билеты или записаться на интересный курс, чтобы провести каникулы с пользой?

Тельцы

Меркурий помогает разложить все по полочкам, а Луна в Стрельце добавляет оптимизма в денежные вопросы. Сегодня есть возможность легко сдать отчет или декларацию.

Близнецы

Если планируете что-то вдвоем со своей половинкой - это отлично! Сегодня идеальный день для обсуждения желаний и возможностей. Решайте, чем займетесь на Новый год.

Раки

Шутливые надписи - напоминалки, необычная домашняя одежда - добавьте юмора в свою рутину и привычные обязанности заиграют новыми красками. Привлекайте к делам семью.

Львы

Творческая энергия бьет ключом? Не дайте ей пропасть: сделайте авторские игрушки на елку или открытки друзьям, придумайте интересный сценарий для новогодней ночи.

Девы

Домашние дела и семейные разговоры в приоритете. Пожалуй, пора обсудить новогодние планы, чтобы пожелания всех членов семьи были учтены и все были счастливы.

Весы

Ваш день наполнен движением: поездки, переговоры, документы - все идет динамично и легко. Звезды на вашей стороне – вас все слушают, вам верят, не подведите!

Скорпионы

Денежные вопросы требуют внимания и, кажется, вы почти придумали, как их решить. У представителей этого знака появятся идеи для дополнительного заработка перед Новым годом.

Стрельцы

В любой компании вы сегодня в центре внимания. Говорите о достижениях, рекламируйте свои проекты, предлагайте услуги — сейчас самое время заявить о себе.

Козероги

Пока другие говорят, вам стоит послушать. Выделите время и запишите планы и мысли, которые приходят в голову - они ценнее, чем кажется.

Водолеи

Вы сегодня в ударе: ваши шутки и остроумные комментарии не оставят никого равнодушными! Идеальный день для нетворкинга и расширения круга знакомств.

Рыбы

Вас ожидают важные переговоры или переписка, которая откроет новые возможности – карьера идет полным ходом. Вы хотя бы помните, что скоро праздник?