Аудитория MAX достигла 75 миллионов пользователей

Аудитория национального мессенджера MAX составила 75 миллионов человек. Об этом в среду, 17 декабря, рассказали в пресс-службе мессенджера.

При этом среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов человек. С момента запуска приложения пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений, позвонили более 2 миллиардов раз.

Блогеры, компании и государственные организации создали более 122 тысяч публичных каналов в MAX, которые в совокупности насчитывают более 35 миллионов подписчиков, сообщает РИА Новости.

Ранее россиянам напомнили, что все пользователи портала "Госуслуг" в обязательном порядке проходят двухфакторную аутентификацию — подтверждают вход двумя способами. Теперь получить код подтверждения можно в мессенджере MAX. Прежде этот способ был факультативным, однако теперь он заменяет аутентификацию через СМС-сообщения.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в России завершается работа по импортозамещению WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) благодаря стремительному развитию нового отечественного мессенджера MAX.