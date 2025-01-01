Уходящий 2025 год является важным этапом в решении задач специальной военной операции, которые стоят перед Россией. Об этом напомнил в среду, 17 декабря, глава государства Владимир Путин.

Президент России и Верховный главнокомандующий российской армией, выступая на коллегии Министерства обороны, подчеркнул: ВС России показывают высокую боеспособность и выучку в сложных условиях, когда за спиной Киева стоят члены НАТО.

Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта и при этом успешно перемалывает числе элитные части Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая подразделения, подготовленные на Западе.

Владимир Путин отметил, что армия России освободила свыше 300 населенных пунктов в 2025 году. При этом российские военные сохраняют способность и далее наращивать темпы наступления, в том числе на стратегически важных направлениях.