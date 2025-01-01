Путин пригрозил Западу продолжением работы над "Буревестником" и "Посейдоном"

Новейшие образцы российского вооружения обеспечат стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед. Об этом заявил в среду, 17 декабря, глава государства и Верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин, выступая на коллегии Министерства обороны.

Как подчеркнул президент, комплексы "Буревестник" и "Посейдон" еще долго останутся уникальными и единственными в своем роде, причем российские специалисты продолжат работать над ними и улучшать.

Владимир Путин также напомнил про новый ракетный комплекс "Орешник" — он будет поставлен в России на боевое дежурство до конца 2025 года.

Российские военные получают все необходимое вооружение и боевую технику — в войска поступают ракетные комплексы и артиллерийские системы с высокоточными средствами поражения, барражирующие боеприпасы, беспилотники разного типа, робототехника, рассказал глава государства.

Ранее российский лидер уже подчеркивал, что разработка "Посейдона" и "Буревестника" имеет историческое значение на весь XXI век. В частности, по дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы, а скорость "Посейдона" превышает скорость существующих надводных кораблей.