Собянин: Москва приготовила новогоднюю программу для семей участников СВО

Москва приготовила для семей участников спецоперации новогоднюю программу и подарки. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, дети военнослужащих получат и билеты на ёлку в Гостином дворе. А жёны, родители и ветераны, завершившие службу, праздничные наборы.

С каждой семьёй предварительно связывается куратор, чтобы согласовать удобное время для доставки. Также в Едином центре поддержки весь декабрь проходят представления и творческие мастер-классы.

Участникам спецоперации и их семьям доступна и обширная культурная программа в столичных театрах, галереях и на фестивальных площадках. А любители спорта могут бесплатно посетить новый каток в Лужниках и комплекс "Воробьёвы горы".