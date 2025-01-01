Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ

В ходе коллегии Министерства обороны 17 декабря глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны ВСУ неизбежно.

По словам министра, в зоне СВО группировка "Запад" уже заняла Купянск. Сейчас идут бои за Константиновку.

Как уточнил Белоусов, ВСУ потеряли практически 500 000 военнослужащих. Кроме того, на Украине выведены из строя более 70% ТЭЦ и более 37% ГЭС. Энергетические возможности Киева снизились более чем в два раза.

Также министр обороны сообщил, что в 2025 году почти 410 тысяч человек поступили на военную службу по контракту. Две трети из них моложе 40 лет.