Белоусов: Эффективность ПВО при атаках ВСУ составляет в среднем 97%

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил в ходе коллегии ведомства, что эффективность российской ПВО при атаках ВСУ составляет в среднем 97%.

Глава Минобороны добавил, что интенсивность атак украинских беспилотников с начала года резко выросла - с примерно 1,5 тысячи дальних БПЛА в месяц до 3,7 тысячи.

Как уточнил Белоусов, Россия начала развертывание нового сегмента ПВО, основанного на FPV-перехватчиках.

Также стало известно, что первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500, заступил на боевое дежурство. Этот комплекс может уничтожать цели в ближнем космосе.