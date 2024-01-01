Российские бойцы снизили угрозу вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области своими действиями в зоне спецоперации. Об этом заявил в среду, 17 декабря, глава российского Министерства обороны Андрей Белоусов, выступая на коллегии ведомства.

Министр рассказал, что бойцы группировки "Север" освободили крупный приграничный город Волчанск, а также продолжают формировать зону безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Это не только сократило угрозу вторжения украинских националистов в приграничные российские регионы, но и позволило приступить к разминированию территории. Уже очищено более 150 тысяч гектаров, уничтожено около 3 миллионов взрывоопасных предметов.

Началось восстановление социальной и экономической инфраструктуры в приграничных районах, что создает условия для налаживания мирной жизни граждан, отметил Белоусов.

6 августа тысячи лампад зажглись в Курске. В городе воинской славы прошла траурная акция, приуроченная к годовщине вторжения украинских боевиков в приграничный регион. Жители, волонтеры, общественные деятели выложили из свечей надпись "6 августа 2024 года. Мы помним" с фигурами улетающих журавлей.

В мае Курскую область, освобожденную от украинских националистов, посетил глава государства и Верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин. Он встретился с губернатором, руководителями местных муниципалитетов и волонтерами, чтобы обсудить огромный объем работ по восстановлению разрушенного жилья и помощи жителям области.