Roblox согласился с требованиями российского законодательства ради снятия блокировки

Игровая онлайн-платформа и система создания игр Roblox внесет коррективы в свою работу, чтобы добиться снятия блокировки в России. Об этом рассказали в среду, 17 декабря, в пресс-службе разработчика игры.

Двумя неделями ранее стало известно, что работу Roblox в России ограничили после многочисленных жалоб на в большом количестве присутствует контент, негативно влияющий на детей и подростков, а также на использование коммуникационных сервисов игры мошенниками.

В Roblox пообещали пересмотреть процессы модерации контента и временно ограничить свои коммуникационные сервисы в России, чтобы привести все параметры в соответствие с российским законодательством и, в конечном счете, добиться разблокировки.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила на своем официальном сайте, что руководство Roblox изъявило готовность к поэтапной синхронизации своей деятельности с требованиями российского законодательства. Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить отношение к обеспечению безопасности детей в Сети, регулятор пообещал взаимодействовать с Roblox.

Проблемы с Roblox возникли не только в России. Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер подал на платформу в суд, обвинив ее в недостаточных мерах по защите несовершеннолетних пользователей от педофилов. Аналогичные меры предпринимали власти штатов Техас, Кентукки и Луизиана.

Однако нашлись и те, кто считает Roblox полезной для развития детей игрой. В Томске на пикет против блокировки платформы собрались около 70 человек — преимущественно подростки и молодежь, но были также и родители юных геймеров.