На Западе полагали, что разрушат Россию за короткий период. Об этом напомнил в среду, 17 декабря, российский лидер Владимир Путин на коллегии Министерства обороны.

По выражению президента России, "европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды и попытаться взять реванш".

Однако, как теперь всем стало очевидно, все деструктивные планы в отношении России полностью провалились, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не собиралась нападать на Европу — подобные утверждения, звучащие из западных стран, смешны. Распространяют такие слухи "жулики какие-то", причем "трудно сказать, чем они руководствуются". Однако "если они хотят услышать, что у нас нет агрессивных планов в отношении Европы, — пожалуйста, мы готовы это зафиксировать".

Итальянские журналисты высказали мнение, что Владимир Путин "поставил на колени" всех европейских лидеров, которые прежде были уверены в своей победе над ним. СМИ Италии подчеркнули, что специальная военная операция России на Украине причинила Европе "болезненное унижение".