Лурье заявила, что переделает в безвкусной квартире Долиной все: чтобы и духу от певицы не осталось

Верховный суд 16 декабря огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Судья пояснил, что дело в части требований о выселении Ларисы Александровны направлено на дополнительное рассмотрение. До вынесения решения о выселении певица сможет проживать в спорной квартире.

Полина Лурье результатом судебного заседания довольна. Она согласилась дать комментарий Дмитрию Борисову, хотя на шоу не пришла. Полина поделилась эмоциями по телефону. Лурье не стала скрывать, она очень рада, что суд встал на ее сторону.

"Я сейчас со своими детьми и семьей. Мы очень рады и отмечаем важный для нас день, победу", — сказала Лурье и поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

Полина отметила, что будет сама жить в квартире певицы. Жилье она изначально искала для себя и своих детей, а не под сдачу. Правда, заехать в квартиру Лурье сможет в лучшем случае к лету. Сначала ей нужно дождаться, когда Лариса Долина покинет апартаменты, а после предстоит долгий ремонт. Сама Полина очень деликатно говорит о том, в каком виде находится квартира артистки, но в Сети уже давно смеются, что золото, лепнина и картины в "царских" апартаментах Долиной выглядят безвкусно.

"У нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку. Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле", — поделилась Полина, намекнув, что после ремонта в квартире не останется и духа Долиной.