Путин оценил уровень новой российской армии

Благодаря специальной военной операции на Украине Россия вернула себе статус полного суверенитета. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

Глава государства подчеркнул, что Россия стала во всех смыслах суверенной страной. Таких вооруженных сил нет больше ни у кого в мире. Путин назвал российскую армию "воеванной".

Президент отметил, что у России появляются новые средства поражения. Аналоги появятся у кого-либо в мире нескоро, убежден Путин. Рпанее российский лидер предупредил Запад, что в России продолжат работы по совершенствованию "Посейдона" и "Буревестника", передает ТАСС.