Украинская государственность разваливается — это видно по золотым унитазам. Об этом заявил в среду, 17 декабря, российский лидер Владимир Путин на коллегии Министерства обороны.

Президент России отметил, что деградирует и украинская государственность, и украинская армия. Это подтверждают и пресловутые золотые унитазы, и растущее количество дезертиров в ВСУ — уголовных дел о дезертирстве на Украине возбудили более 100 тысяч.

Летом в Сети появились фотографии из квартиры основателя студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского". Соратник предводителя киевского режима обзавелся золотым унитазом и золотым биде.

Всего через несколько месяцев на Украине разразился грандиозный коррупционный скандал. Миндич бежал в Израиль, без работы остались двое украинских министров и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Когда вскрылись многомиллионные махинации украинских политиков, золотой унитаз стал притчей во языцех. Например, депутат Европарламента от фракции "Патриоты за Европу" Андраш Дюрк (Венгрия) призвал прекратить снабжать киевский режим деньгами и оружием, поскольку "мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были смыты в украинские золотые унитазы".