Путин допустил диалог с ЕС после смены европейских элит

Россия надеется на диалог с Европой, заявил Владимир Путин. Президент России добавил, что с действующими европейскими политическими элитами такой диалог маловероятен.

По словам Путина, сегодня готовность к налаживанию контактов демонстрирует администрация США. И Россия ведет диалог с Белым домом. Глава государства выразил надежду, что это произойдет и с Европой – но не с нынешними политическими элитами.

Российский лидер принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Путин подчеркнул: Москва, как и раньше, готова вести переговоры. Россия предпочитает решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем, передает РИА Новости.