Елена Товстик отреагировала на выход в свет бывшего мужа с Полиной Дибровой: вот что она сказала

Роман Товстик и Полина Диброва накануне впервые вышли вместе в свет. Влюбленные позировали перед фотографами, нежно прижимаясь друг к другу. А бывшая жена телеведущего заявила, что готова родить бизнесмену дочь.

Однако старания пары мало кто оценил. В Сети обсуждают несуразный наряд Полины, мол, слишком сильно хотела показать все и сразу, оголив и ноги, и грудь, а поклонники Дмитрия Диброва злорадствуют, что Товстик не смог эффектно появиться и запнулся прямо у фотозоны. Катя Гордон и вовсе разнесла парочку в пух и прах, отметив, что Полина стала копией бывшей жены Товстика.

"Рома, не туда вы идете с пиаром, дикая дичь!" — заявила адвокат на своей странице в соцсети.

Не удержалась от комментария и сама Елена Товстик. 40-летняя женщина болезненно переживает развод. Она улетела с младшими детьми в Дубай, чтобы немного развеяться. На даже в жаркой стране Елена не смогла отвлечься от своих проблем.

Многодетная мама, увидев, что ее бывший муж на публике обнимает другую, оставила на своей странице в соцсети ироничное послание. "Год Лошади растопчет всех змей, и кто-то окажется на коне", — отметила Товстик.

Елена обратилась к женщинам, которые сейчас также переживают непростой период в личной жизни. "Мамочки, только вперед. Год побед, силы и скорости", — заявила бывшая жена бизнесмена.