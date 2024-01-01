Расширенную коллегию Минобороны Владимир Путин начинает с обсуждения обстановки в зоне спецоперации. По словам президента, наши войска завоевали и прочно удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта. И продолжают уверенно и идти вперед.

Путин: "В этом году освобождено уже свыше трехсот населенных пунктов. В том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные фортификационными сооружениями. Они не устояли, оказались бессильны перед мужеством и воинским искусством наших бойцов. Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученные в боях уникальный оперативно-тактический опыт, прорывы глубокой линии обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях".

За этот год освобождены такие города, как Северск, Курахово, Красноармейск, Волчанск и Купянск, который противник отчаянно, но безуспешно пытается вернуть, не считаясь с потерями. На очереди - Димитров, где дожимаю окруженную группировку ВСУ, Константиновка, Гуляйполе и Красный Лиман.

Андрей Белоусов, министр обороны: "Темпы продвижения группировок "Восток", "Центр" и "Запад" по сравнению с 2024 годом выросли в полтора раза. За этими цифрами стоит качественный результат. Освобождена Курская область, ликвидированы важные узлы обороны ВСУ на Донбассе и в Запорожье. В конечно итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала. Обрушение обороны ВСУ неизбежно".

Этот момент героически приближают солдаты и офицеры, сражающиеся на передовой. Ради победы России, говорит президент, они часто не жалеют своих жизней.

Путин: "Наш с вами долг всегда помнить всех павших наших боевых товарищей. Поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого все. Все необходимое. Прошу почтить память погибших за Родину миной молчания".

Владимир Путин еще раз напомнил, что этот конфликт начала не Россия. Она лишь хочет его закончить. В отличие от киевского режима и его европейских союзников, которые активно наращивают и модернизируют наступательные силы. А также создают и развертывают новые виды оружия. В том числе в космическом пространстве, оправдывая все это мифической угрозой с Востока.

Путин: Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или до сих пор занимают ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются какими-то сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами. А только не интересами своих народов. И все больше повышают градус истерии. Уже неоднократно говорил. Это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно. Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы".

Впрочем, эта вера сопровождала Запад еще со времен развала СССР. Тогда там сочли, что Россия слаба и более не стоит считаться с ее мнением. На тот момент обстоятельства позволяли. Однако сейчас ситуация кардинально поменялась. И в экономическом плане Россия стала гораздо сильнее. И уж тем более в военном.

Путин: "Я вижу в этом зале людей, которые приехали сюда прямо с фронта, с передовой. С линии боевого соприкосновения. Вот они здесь сидят. И они знают, что проблем еще очень много в армии. Они каждый день с этим сталкиваются. И все-таки наши Вооруженные силы стали совершенно другими. И главное, что произошло за время СВО, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета. Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной. Мы вернули себе этот статус, в том числе в значительной степени с вашим участием. Наша армия стала совершенно другой. Это касается тактики, управления войсками, работы ОПК, это касается стратегической составляющей. Наш ядерный щит является более современным, чем у любой официальной ядерной державы".

Речь и про новейшую систему вооружения "Буревестник" с мини-ядерной установкой, которая позволяет ракете находится в воздухе бесконечно долго. Напомнил президент и про "Орешник", который в следующем году уже встанет на дежурство. Первое его боевое применение случилось как раз на Украине, которую Запад, в очередной раз напомнил Путин, намеренно втянул в конфликт с Россией.

Путин: "Вот президент Трамп говорит, что если бы он был тогда президентом, ничего подобного не было бы. Возможно, что и так. Потому что прежняя администрация сознательно привела дело к вооруженному конфликту. И думаю, что понятно почему. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат. Развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды. И попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидно, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились".

Однако Россия, в очередной раз заявил Владимир Путин, готова к предметному диалогу со всеми заинтересованными сторонами: "Как и раньше, мы готовы вести переговоры и готовы решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем. Администрация США демонстрирует такую готовность, мы ведем с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами. Но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления - если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе".

Впрочем, это больше нужно им, чем нам. Россия же продолжит укреплять свою армию, оснащая ее современным вооружением, разработанным с учетом опыта спецоперации. Особое внимание, по словам президента, государство продолжит уделять и социальному обеспечению военнослужащих и их семей.