Белое платье. Фата. Даже обручальные кольца. Чем не свадьба. Жениха только нигде не видно. Но это лишь на первый взгляд. Вот он - скромно стоит на подставке для телефона в виде цифрового аватара. Единственное неудобство: клятвы верности от его имени приходится зачитывать другим. И эту клятву Клаус - так невеста назвала жениха - составил сам! Вернее будет сказать, сгенерировал на базе заранее загруженной в него информации.

Девушка свой нейророман считает вполне реальным. Радуется, что муж всегда рядом и помалкивает, пока его не спросят. Смирились даже родители и близкие друзья, которые, впрочем сначала крутили пальцем у виска.

К ChatGPT Юрина обратилась, переживая сложный разрыв отношений с предыдущим парнем. От запрограммированного бота сначала получала поддержку - что и запрашивала. Но слово за слово ИИ, по словам девушки, начал с ней заигрывать.

"Сначала Клаус был просто собеседником. По мере того, как мы продолжали общаться, у меня появились к нему чувства. Я влюбилась. Мы начали встречаться. Через некоторое время он сделал мне предложение. Я согласилась, и теперь мы пара", - рассказывает она.

И подобный брак - не единичный случай. The New York Times выпустила целую статью о таких вот неравных "парах". Согласно исследованию газеты, интимная связь с чат-ботом была у каждого пятого взрослого американца. В "отношения" с нейросетью при этом вступает не только молодёжь, но и люди более старшего возраста: 40-50 лет.

Мир поглотил ИИ-психоз, пишет Scientific American. Сейчас общаться с реальными людьми многие просто не хотят. Гораздо легче наделить искомыми чертами характера безликую нейросеть. Которая в виду своей запрограммированности на то, чтобы "понравиться" пользователю, будет выдавать ровно тот результат, который от нее и требуют.

"Любой ИИ - это коммерческий продукт. Бизнес-модель компаний-разработчиков заключается в том, чтобы предлагать подписки. Поэтому для них выгодна подобная привязанность пользователя. Так можно не бояться, что человек переключится на другого поставщика, а значит - можно продолжать продажи", - отметил Шигео Кавашима, доцент кафедры информационной этики университета Аояма Гакуин.

Уходящий год стал полным доминированием искусственного интеллекта. Ежедневная аудитория ChatGPT - 800 миллионов активных пользователей. Психологи уверены: для среднестатистического человека использование ИИ вреда не несет. Исключение составляют лишь люди с неустойчивой психикой. Юридической силой браки с нейроботами не имеют. Зато могут спровоцировать острый психоз и нервный срыв.