Второй гражданский самолет чудом избежал столкновения с самолетом ВВС США

Гражданский самолет едва избежал столкновения с самолетом ВВС США у побережья Венесуэлы. Бизнес-джет Falcon 900EX чуть не протаранил борт, участвующий в операции США, сообщает телеканал CNN.

Воздушное пространство в районе Венесуэлы считается зоной повышенного риска. Федеральное управление гражданской авиации США выпустило предупреждение об усиленной военной активности на всех высотах у берегов южноамериканской страны.

Телеканал ссылается на запись переговоров пилота бизнес-джета с диспетчерами. Из нее следует, что частный самолет направлялся с острова-государства Аруба в Майами. Когда самолет набирал высоту, прямо по курсу неожиданно появилось воздушное судно – предположительно, Боинг 777. По данным телеканала, речь идет о самолете-дозаправщике. Аналогичный инцидент произошел в пятницу. Самолет американской авиакомпании JetBlue в этом же районе едва избежал столкновения с самолетом-заправщиком ВВС США, транспондер которого был выключен.