В России стало меньше цифровых преступлений

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что цифровых преступлений в России стало меньше: их общее число за 10 месяцев 2025 года уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточнил глава кабмина, в настоящее время власти работают над новыми законодательными мерами против кибермошенничества.

По словам премьера, сервисом по защите от мошенников на портале "Госуслуги" воспользовались более трех миллионов человек. С августа удалось заблокировать более 13 миллионов СМС, которые использовались мошенниками для входа на портал.

Самозапрет на оформление потребительских займов установили более 20 миллиона россиян.