Экспортеры Москвы назвали приоритетные международные выставки 2026 года

На сайте столичной программы Made in Moscow завершилось голосование за международные отраслевые мероприятия, в которых московские экспортеры хотели бы принять участие в следующем году. Предприниматели могли выбрать из 229 зарубежных выставок или предложить свои варианты. Список включал мероприятия для представителей 11 отраслей, например для ИТ-компаний, креативного бизнеса, производителей оборудования, электроники, продуктов питания и строительных материалов.

"Самыми популярными направлениями для продвижения стали Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия и Казахстан. Интерес у брендов вызвали и страны Африки. По результатам опроса составят план деловых событий на 2026 год", - рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Город возьмет на себя аренду площадки, застройку и оформление коллективного стенда Made in Moscow, организацию встреч с потенциальными партнерами, расходы на услуги переводчика и другие затраты.

"По поручению мэра Москвы продолжаем активно развивать международное сотрудничество. Город оказывает полный спектр поддержки столичным экспортно ориентированным компаниям - от проведения аналитических исследований перспективных рынков сбыта до организации участия в международных бизнес-миссиях и выставках. Все это позволяет предприятиям быстрее выходить на новые рынки и заключать международные контракты", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первая делегация при поддержке Московского экспортного центра уже готовится к посещению январской международной выставки пищевой продукции Gulfood в Объединенных Арабских Эмиратах. Московские бренды будут представлены там в четвертый раз. За три предыдущих выставки столичные компании заключили 36 экспортных контрактов на сумму свыше двух миллиардов рублей. Кроме того, в начале года планируется мероприятие для промышленного сектора - "Иннопром. Саудовская Аравия". Выезд организует центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром".

Подобрать подходящее мероприятие и подать заявку на участие можно на единой платформе Made in Moscow.