"Под белы рученьки": как будут выселять Долину, если она откажется покидать квартиру

Верховный суд 16 декабря огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Судья пояснил, что дело в части требований о выселении Ларисы Александровны направлено на дополнительное рассмотрение. До вынесения решения о выселении певица сможет проживать в спорной квартире. Однако покинуть жилье артистке все же придется. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дальше ждет Долину, и в каком случае приставы имеют право "вынести под белы рученьки" из квартиры.

"Суд недвусмысленно указал на то, что право собственности за Лурье. А Лариса Александровна с вещами на выход. И если это не будет сделано добровольно, то выселять ее будут в судебном порядке", — заявил эксперт.

По словам Жорина, если артистка откажется самостоятельно покинуть квартиру, то решение о выселении передается судебному приставу, который устанавливает срок на добровольное исполнение, как правило, это не больше 10 дней. Если и это не подействует, то приставы могут возбудить уголовное дело.

"Ну и в конечном итоге действительно под белы рученьки выносят из квартиры", — отметил адвокат в беседе с Woman.

Между тем Полина Лурье уже готовится к новоселью. Она рассказала, что будет сама жить в квартире певицы. Жилье она изначально покупала для себя и своих детей, а не под сдачу. Сейчас Полина ищет дизайнера, чтобы полностью переделать квартиру.