Собянин: Центральному участку Таганско-Краснопресненской линии метро - 50 лет

Центральному участку Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена исполнилось 50 лет, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

Как отметил мэр, ровно полвека назад именно этот участок объединил два радиуса в единую Ждановско-Краснопресненскую линию, которая позднее стала Таганско-Краснопресненской.

Глава города уточнил, что оформление станции "Кузнецкий Мост" отсылает к внешнему виду старинного моста, а дизайн "Пушкинской" посвящен Москве, Санкт-Петербургу, Царскосельскому лицею, имению Михайловское, могиле поэта в Святогорском монастыре.

Подробности - в посте.