Участник ярмарки в ЦАО отправляет в зону СВО стройматериалы и инструменты

Участник ярмарки в центре столицы раз в полтора месяца отправляет в зону специальной военной операции машину с пиломатериалами – брусом или спилом, сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

"Раз в 1,5 месяца участник московских ярмарок выходного дня отправляет для бойцов специальной военной операции машину с пиломатериалами – брусом или спилом. Их используют для укрепления блиндажей и инженерного оборудования боевых позиций", – сказано в сообщении.

Фермер Алексей уже несколько лет торгует овощами и фруктами на ярмарках выходного дня. Он привозит продукты, произведенные у себя в хозяйстве в Тамбовской области. Гуманитарные грузы собираются по запросу бойцов, отметили в департаменте.

"Ребята сами приезжают, говорят, что сейчас нужнее. Мы собираем – они отвозят. Закупаем по запросам инструмент – например, шуруповерты. Просто надо помогать – от каждого по силам", – приводятся в материале слова Алексея.

Как добавили в пресс-службе, на московских ярмарках представлены продукты более чем из 40 регионов России. Предприниматели получают места бесплатно, специалисты государственной ветеринарной службы Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок.