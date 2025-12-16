Стали известны новые детали американских гарантий безопасности для Украины

Ввод американских войск на территорию Украины не указан в числе гарантий безопасности. В рамках достигнутых договоренностей Соединенные Штаты намерены направить на Украину миссию по наблюдению за режимом прекращения огня, сообщает со ссылкой на источники газета The Telegraph.

Дипломаты также предположили, какие шаги предпримет Вашингтон в случае, если эта инициатива окажется неэффективной. По их данным, при нарушении перемирия США могут прибегнуть к использованию размещенных в странах НАТО американских истребителей F-35, ракет Tomahawk или аналогичных систем для возможных ударов.

Как сообщалось ранее, США и европейские страны согласовали параметры гарантий безопасности для Украины в закрытом режиме. Эти условия должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня. Стороны одобрили два соответствующих документа.