Стало известно об уходе 77-летнего Винокура со сцены: официальное заявление

Владимир Винокур принял решение уйти на пенсию. Такая новость облетела все новостные Telegram-каналы 17 декабря. Сообщалось, что артист вынужден покинуть сцену из‑за разрыва пяточного сухожилия. Якобы травму юморист получил еще год назад, но проблемы со здоровьем продолжают его беспокоить.

О том, что на самом деле происходит с главной звездой "Аншлага" рассказала его помощница Александра Кудина. Представитель юмориста в официальном заявлении опровергла все домыслы о здоровье Владимира Натановича. Винокур продолжает активную гастрольную деятельность и не планирует завершать карьеру.

"Мы слышали о том, что в некоторых СМИ появилась информация о завершении карьеры Винокура. Мы находимся на гастролях, Владимир Натанович выступает. Уверяю вас, у него все замечательно, — высказалась в беседе с NEWS.Ru Кудина, опровергнув тем самым слухи об уходе артиста на пенсию.

Владимир Винокур в этом году отметил 77-летие. Артист все еще активно гастролирует, выступая не только в Москве и Подмосковье, но и за Уралом.