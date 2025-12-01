Орбан поинтересовался у Путина реакцией Москвы на планы конфискации активов

Письмо президенту России направил премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан поинтересовался у Владимира Путина реакцией Москвы на возможную конфискацию российских замороженных средств Евросоюзом.

Как сообщает издание Magyar Nemzet, Орбан спросил у Путина, будут ли какие-либо ответные меры в случае изъятия замороженных российских активов. И если да, то будут ли россияне учитывать, кто голосовал за это решение.

Венгерское издание подчеркивает, что в Кремле дали ясный и четкий ответ: Москва ответит жестко, с использованием всех средств международного права. При этом позиции отдельных государств – членов Евросоюза будут учтены.