"Пока поживет в бывшем замке Пугачевой": вот кто приютил Долину после выселения из скандальной квартиры

Верховный суд 16 декабря огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Судья пояснил, что дело в части требований о выселении Ларисы Александровны направлено на дополнительное рассмотрение. До вынесения решения о выселении певица сможет проживать в спорной квартире. Однако покинуть жилье артистке все же придется.

Поклонники певицы гадают, где же теперь будет жить Долина? Как оказалось, у исполнительницы хита "Погода в доме" не так много недвижимости: небольшая квартира в Лефортово, да дача под Москвой. Но в проданной квартире живет Лариса Александровна не одна, а с дочкой и внучкой. В Лефортово им точно не разместиться, ездить на работу с дачи — не удобно.



Похоже, на помощь Долиной придут коллеги. Так, музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Telegram-каналом "Хватит слухов" призвал знаменитостей протянуть руку помощи попавшей в сложную ситуацию Ларисе Александровне.

"Надо приютить бедную и несчастную Ларису, она же на улице теперь оказалась. Конечно надо приютить", — сыронизировал Соседов.

Стас Барецкий, утверждающий, что именно он купил замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь, уже позвал Долину к себе. "Я как раз предложил Ларисе Александровне такой вариант, и она согласилась пока поживет в бывшем замке Аллы Борисовны Пугачевой! Возможно даже выкупит его со временем!" — заявил шоумен.

По словам Барецкого, вещи Долиной в деревню Грязь перевезут в ближайшие дни. "Так как я являюсь сыном Долиной и певца Бориса Моисеева, ныне покойного, я не буду брать плату за постой, но коммуналку придется оплачивать, там не очень дорого — 300 тысяч в месяц!" — отметил шоумен.