Позитивным для Киева результатом переговоров назвал вывод ВСУ с территории Донбасса депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Нардеп отмечает, что в противном случае украинская армия продолжит нести потери.

По словам депутата, на данном этапе это может быть расценено как болезненный, но по всем реалиям позитивный результат. Иначе следует ожидать дальнейших потерь - как территориальных, так и в живой силе. Также Мазурашу напомнил о разрушении инфраструктуры, падении экономики и настроений в обществе. Он подчеркнул, что Украине нужно ориентироваться на реалии, которые сложились на фронте.

Американское издание The American Conservative ранее писало, что освобождение российскими войсками Красноармейска в ДНР ставит под угрозу способность украинских войск снабжать свои войска вооружением и продовольствием. Итогом может стать окружение других ключевых городов, находящихся под контролем ВСУ, передает ТАСС.