13-летний сын отвернулся от Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. Наследники артиста уже задумываются о будущем, но оба не хотят идти по стопам отца.

Когда Филипп Бедросович предложил Мартину попробовать свои силы на сцене или в кино, мальчик категорически отказался. Как выяснилось, сын крайне негативно относится к тому, чем занимается Киркоров, и решил держаться от шоу-бизнеса и внимания публики подальше.

"Я говорю: "Мартин, слушай, у тебя такая внешность, тебя зовут на пробы в кино, попробуешь?". Отвечает: "Нет, папа, я этой ерундой заниматься не буду. Я знаю, что у тебя есть крутые друзья, бизнесмены. Лучше, когда я закончу высшую школу, познакомь меня с кем-нибудь. Я буду учиться быть бизнесменом. А это все, пап, несерьезно", — пересказал исполнитель хита "Единственная" разговор с сыном.

Из-за стремления стать серьезным бизнесменом Мартин не ведет соцсети, как его сестра Алла-Виктория, а свободное от школы время посвящает спорту. Мальчик считает, что сможет много достичь, если приложит усилия.

Дочь же больше похожа на Киркорова. Алла-Виктория обожает находиться в центре внимания. Филипп Бедросович поддерживает наследницу в ее начинаниях, особенно после того, как сын отказался пойти по его стопам.

"Я с детства как-то приучил их к тому, что не надо на реагировать на хейт. Просто не замечайте или умно отвечайте. Они умеют за себя постоять", — отметил Киркоров в беседе с KP.RU.