Трамп пока не принял решений о новых санкциях против России

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, президент США Дональд Трамп пока не принял решений о введении новых санкций против России.

Также СМИ пишут, что Вашингтон дал четко понять Европе: замороженные российские активы должны будут использоваться в процессе мирного урегулирования на Украине. Так что конфисковывать их не следует.

Ранее источники сообщали, что американские власти готовы ввести новые ограничительные меры в отношении России, если диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине сорвется.

Любые санкции вредят налаживанию отношений между государствами, прокомментировали в Кремле.