ЕК сняла с повестки саммита Евросоюза вопрос о конфискации активов России

Виктор Орбан объявил о победе над Урсулой фон дер Ляйен. Премьер Венгрии утверждает, что глава Еврокомиссии сняла с повестки дня саммита ЕС вопрос о конфискации российских активов.

Как сказал Орбан в своем видеообращении, председатель Еврокомиссии заявила, что отступила. По словам венгерского премьера, результат достигнут в ходе закулисных переговоров и даже борьбы.

Ранее стало известно, что Орбан направил письмо президенту России Владимиру Путину, интересуясь реакцией Москвы на возможную кражу Европой российских активов. В Кремле пообещали жесткий ответ на подобные действия Брюсселя, передает РИА Новости.