Жена Газманова показала 22-летнюю дочку, которая всех затмевает красотой

Марианне Газмановой исполнилось 22 года. Дочь артиста учится в МГИМО на факультете международного бизнеса и в следующем году получит диплом. При этом Марианна уже работает в крупной дизайнерской компании менеджером.

Родители души не чают в Мариане. В честь дня рождения дочери жена Олега Газманова Марина поделилась трогательным видео на своей странице в соцсети. Супруга артиста призналась, что когда Марианна появилась на свет, девочка принесла с собой радость.

"Она родилась рыжей, такой, как никто, такой, как солнце, втекающее в комнату сквозь занавеску ранним утром. И с первого взгляда я знала, что она принесла с собой не только смех, но и упрямую, ясную радость, ту самую, что не зависит ни от погоды, ни от оценок, ни от чужого одобрения. Она сияла", — написала Марина под видео.

В ролике дочь артиста предстала в черном кружевном платье, а ее рыжие волнистые волосы струятся по плечам. Народ удивлен, какой красавицей стала Марианна. "Я никогда не видела девушки красивее"; "Она как с картины"; "Вау, это точно земная девушка, а не ангел?" — рассыпались в комплиментах подписчики Газмановой.

Напомним, что Марина Газманова до встречи с артистом была замужем за Вячеславом Мавроди, братом основателя "МММ". От первого брака у нее остался сын Филипп. У Олега Газманова от первых отношений также есть наследник — сын Родион.