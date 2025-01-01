ВСУ потеряли за время конфликта потеряли более одного миллиона человек убитыми и ранеными. Потери украинской армии признали в Верховной раде. Депутат Рады Дмитрий Разумков уточнил, что в войсках более 500 тысяч погибших и более 500 тысяч раненых.

Нардеп винит в таком высоком уровне потерь украинские власти, указывая на их безответственность, отсутствие профессионализма и коррумпированность. Депутат, фактически, признал озвученные ранее в Минобороны России данные. Глава российского ведомства Андрей Белоусов ранее заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных.

Российская сторона заявляла, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Как заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров, людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек.