Bloomberg: Турция хочет вернуть купленные у России зенитно-ракетные комплексы C-400

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Турция хочет вернуть купленные у России зенитно-ракетные комплексы C-400, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале уточняется, что Вашингтон требует у Анкары отказаться от российской военной техники и готов взамен вернуть доступ к американским истребителям F-35 и снять санкции с турецкой оборонной промышленности.

Эрдоган якобы поднимал этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным 13 декабря.

Официальных комментариев от Москвы пока не последовало.