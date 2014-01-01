Подполковник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александр Шараевский ликвидирован российской армией в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Как написал военный эксперт со ссылкой на украинские источники, Александр Шараевский — подполковник ГУР МО Украины - уничтожен русской армией на запорожском направлении. Командир разведывательной роты 72 бригады ВСУ был идейным бандеровцем. Он участвовал в подавлении протестов активистов "Антимайдана" в Мариуполе в 2014 году.

Отмечается, что подразделения 72 бригады ВСУ разбросаны по всем участкам фронта. В частности, в Харьковской области они отличились большим числом отказников и дезертиров.