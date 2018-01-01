"Шиковал как мог": внук Пугачевой все спустил в США и остался без денег и квартиры

Никита Пресняков после побега в США еле сводит концы с концами. Внук Аллы Пугачевой из-за долгов может лишиться квартиры в центре Москвы.

Элитную недвижимость на Лубянке Никите на свадьбу подарила бабушка Алла Борисовна. Но в 2018 году Пресняков-младший взял около 200 миллионов рублей в кредит под залог этой квартиры, но не смог выплатить долг. В итоге банк наложил на жилье обременение.

Как рассказал продюсер Леонид Дзюник, основную часть денег Никита прокутил в США. Он привык жить на широкую ногу, да к тому же жена Преснякова Алена Краснова не желала умерить аппетиты, в итоге деньги ушли на бытовые нужды.

"Когда Никита решил уехать за границу, финансовый вопрос встал с новой силой. Так что кредитные деньги, вырученные от залога квартиры на Лубянке, Никита тратил в Америке на свою молодую жену и красивую жизнь. Шиковал как мог", — заявил Дзюник.

Когда финансы иссякли, Пресняков организовал группу, с которой гастролирует по Америке, чтобы хоть как-то жить. Просить денег у мамы он не может, поскольку Кристина Орбакайте и сама сидит без концертов, да и бабушка уже ничем не поможет внуку.

Никита думал быстро продать дачу на Истре, но с домом возникли проблемы. Цену на коттедж снизили до 117 миллионов рублей, но покупателя так и нет.

"Деньги прокутил, решил продать дачу бабушки, но этот дом на Истре никто покупать не хочет... Пришел за деньгами к бабушке, а она сама сейчас без работы плюс потратила большую сумму на дом в Болгарии", — отметил продюсер в беседе с "Комсомольской правдой".