Спас машину с ценным грузом: новые подвиги героев СВО

Новые примеры профессионализма российских бойцов в зоне СВО. Младший сержант Искандер Низамиев в ходе воздушной разведки обнаружил диверсионную группу противника, которая пыталась заминировать дорогу на маршруте движения наших войск. Искандер устранил угрозу, ликвидировав боевиков точными ударами FPV-дронов.

Гвардии ефрейтор Вазир Мустафин, доставляя боеприпасы для артиллерийского подразделения, попал под вражеский обстрел. Умело маневрируя, Вазир вывел машину с ценным грузом из зоны поражения и своевременно подвёз снаряды на позиции.