В ответ на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории нашей страны российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. Приходят сообщения о мощных взрывах в Кривом Роге, Вознесенске, Черкассах. В Сумской области уничтожен крупный цех по сборке вражеских БПЛА.

Между тем, в зоне спецоперации за сутки противник потерял более 1300 боевиков, под наш контроль перешло село Герасимовка Днепропетровской области. В зоне ответственности группировки "Восток" экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил скопление живой силы и бронетехники неонацистов. Удар был нанесён боеприпасами с универсальным модулем планирования и коррекции.

На Красноармейском направлении расчёт РСЗО "Град" уничтожил подразделения боевиков, которые пытались стянуть резервы в лесополосе. Позиции неонацистов были разгромлены с расстояния более 17 километров.

На Запорожском участке штурмовики группировки "Восток" теснят врага в районе Гуляйполя. Сначала опорники ВСУ атакуют операторы ударных беспилотников. Затем к работе приступают передовые отряды. Они зачищают блиндажи, подвалы - главный козырь - внезапность.