Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 18 декабря, перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 31 дрон был сбит над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над территорией Республики Крым и над Белгородской областью, три – над территорией Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что при атаках дронов на Ростов, Батайск и Таганрог есть погибшие и раненые. В ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три получили ранения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими атаками.

Министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на коллегии оборонного ведомства, отметил эффективность системы ПВО вокруг Москвы. Полученный опыт необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы противовоздушной обороны. Политик также напомнил о существенном повышении роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты от беспилотников.