Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ в Севастополе

Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку на Севастополь. Об угрозе атаки беспилотников жителей предупредил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

По последним данным, сбито пять воздушных целей. Губернатор Севастополя попросил горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Спасательная служба заявляет, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Российские военные уничтожают вражеские беспилотные аппараты из различных средств поражения - в том числе из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения возвращаются вниз, пояснил Развозжаев. Кроме того, на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки БПЛА. Жителей призвали оставаться в укрытиях.