Мамонтов о "деле Долиной": "Мы в одном мире живем, а они там – в другом"

Почему наши граждане всё-таки по-прежнему попадаются на уловки мошенников? Какие шаги следовало бы предпринять на общественном уровне, чтобы борьба с киберпреступностью стала максимально эффективной? А также какие выводы стоило бы сделать из судебного процесса Ларисы Долиной?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с генеральным директором радиостанции "Говорит Москва" Владимиром Мамонтовым.

"Мне кажется, наша артистка замечательная не поняла чуть-чуть, что произошло. Что надо делать и как себя вести. Все-таки мы в одном мире живем, а они там – в другом. Для нас здесь внизу важнее всего погода в доме. Вот за что любили Долину, любят и будут любить. Модель Долиной работает на гораздо меньших деньгах, с пожилыми людьми, с другими мошенниками. Создан правильный прецедент", - отметил он.

