Долина ни разу не позвонила и не извинилась перед Лурье: "Полина этого ждала"

Верховный суд 16 декабря огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Ларисе Александровне придется в ближайшие дни съехать. Как рассказал адвокат Сергей Жорин, если артистка будет противиться, приставы имеют право "вынести ее под белы рученьки" из квартиры.

Долина никак не комментирует решение суда. Молчат и ее помощники. Во многом это молчание и сыграло против певицы. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в студии программы Дмитрия Борисова сообщила, что за время судебных разборок артистка ни разу не связалась с ее доверительницей. При этом Лурье надеялась, что певица добровольно пойдет на контакт, и ситуацию можно будет исправить без судов.

"Предложение вернуть деньги было от адвоката Ларисы Александровны мне по телефону. Ни одного раза после заключения договора о купле-продаже Долина с Лурье не разговаривала. Ни разу не позвонила, никаких извинений не было. Хотя Полина этого ждала, потому что для нее это была бы какая-то поддержка, пока суд не поставил окончательную точку", — заявила адвокат.

Представители Долиной ранее говорили, что после решения Конституционного суда они направили Лурье предложение о мирового соглашении. Свириденко эти данные опровергла. Адвокат отметила, что певица стала проявлять хоть какой-то интерес к делу только когда уже была подана жалоба в Верховный суд.

"После того, как все на сайте уже увидели, что жалоба подана Лариса Александровна сказала: „Да, я готова выплатить“. Но когда, не сказала, и подчеркнула, что денег у нее нет", — объяснила адвокат.