Мерц допустил возможность ударов немецких войск по ВС России

В международной миссии по безопасности демилитаризованной зоны на Украине после возможного мирного соглашения с Россией планируют участвовать и немецкие войска. Об этом заявил в интервью ZDF канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Канцлер Германии ранее раскрыл детали переговоров по Украине. Он признал, что стороны действительно обсуждают вопрос создания демилитаризованной зоны в Донбассе. Эту идею Мерц поддерживает: он считает, что это позволит развести стороны конфликта.

Кроме того, заявил Мерц, в случае российских вторжений или атак немецким солдатам якобы будет разрешено наносить ответные удары. Хотя, подчеркнул канцлер, этот этап пока не достигнут.