Собянин представил новый генплан развития "Сколково"

Сергей Собянин в ходе заседания попечительского совета фонда "Сколково" под председательством Дмитрия Медведева представил новый генплан развития района инновационного центра.

По словам мэра, там предстоит возвести новое жильё. Также в приоритете технопарки, и научно-образовательные центры.

Также предполагается построить два колледжа, а для "Сколковотех" - кампус мирового уровня. Для удобства и комфорта жителей нового района появится и вся необходимая инфраструктура. В рамках генплана также предполагается обустроить новую прогулочную зону отдыха с кафе и ресторанами. Но самое главное - добраться из нового района до центра города можно будет всего за 35-40 минут. В "Сколково" появится метро.