Опытные инструкторы обучают добровольцев СВО

Штурмовая тактика, работа в составе экипажа боевой машины, навыки разминирования, оказания первой медицинской помощи. На полигонах проходят подготовку добровольцы, заключившие контракт с Минобороны. Обучение проводят опытные инструкторы. Бойцы элитных подразделений помогут определиться со специальностью.

Бойцы Южного военного округа подбираются к огневой позиции врага. Он окопался в городской застройке. Заходить в здания, занятые противником, непросто. Но бойцы уже знают, как это делать, и теперь оттачивают свои навыки до автоматизма. В ходе учений, как и в реальном бою, атака проводится малыми тактическими группами - двойками и тройками.

Инструкторы с опытом участия в СВО объясняют, как важно в условиях штурма взаимодействие друг с другом. Боец с позывным "Каменск" подписал свой первый контракт с Минобороны. На полигоне вторую неделю, но уже успел овладеть полезными в бою навыками.

Кроме штурмовых действий, бойцы осваивают полевую медицину и тактику отрыва от беспилотников, учатся находить и обезвреживать взрывные устройства.

"Все очень важно. Начиная от тактической медицины и заканчивая штурмовыми действиями. Все очень важно. Если у человека есть желание, он учится в кратчайшие время. Даже, если никогда не держал автомат. А, если у человека нет желания, его тяжело даже и за много-много времени научить", - рассказал инструктор по армейской тактической стрельбе.

На соседнем полигоне профессиональные навыки оттачивают экипажи боевых машин пехоты. На вооружении БМП автоматическая пушка стреляет до двух километров. На этих занятиях бойцы тренировались уничтожать вертолеты противника.

Но прежде, чем всему научиться, нужно пройти через пункт отбора на службу по контракту. Здесь и медкомиссия, и оформление всех необходимых документов. Пожелания добровольцев насчет будущей военной специальности учитываются.

"Даже если была присвоена ранее воинская специальность, то есть гражданин ранее проходил военную службу по призыву или по контракту, в любом случае все граждане Российской Федерации проходят обучение в учебных центрах и обучаются на воинские должности, которые им более родственны", - отметил Всеслав Ширяев, старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту 1 разряда города Краснодар, прапорщик.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Заявку принимают и онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.