Трамп: США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Соединенных Штатов "отняли". Об этом 18 декабря Трамп сказал журналистам накануне своего обращения к нации.

"Права на землю, нефть, всего, что у нас было, у нас это отобрали, потому что у нас был президент, который, возможно, просто не следил за происходящим", — сказал американский лидер.

Обращение Дональда Трампа должно состояться 18 декабря в 5:00 по московскому времени.

Ранее президент США распорядился о "полной и всеобъемлющей" блокаде всех находящихся под санкциями США нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее.