В США отклонили резолюцию против боевых действий в отношении Венесуэлы

Большинство членов Палаты представителей США проголосовало против принятия резолюции, которая ограничивает задействования вооруженных сил США в боевых действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

Согласно трансляции нижней палаты, резолюцию поддержали 211 законодателей. 213 проголосовали против.

18 декабря в 5:00 по московскому времени президент США Дональд Трамп должен выступить с обращением к нации на фоне растущей напряженности в Венесуэле. Накануне американский лидер заявил, что США намерены вернуть права на нефть в Венесуэле, которые у "них отняли".