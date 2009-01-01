ФСБ сорвала теракт в Волгодонске за полчаса до его совершения

В результате антитеррористических мероприятий в Волгодонске Ростовской области предотвращен теракт в людном месте, спланированный спецслужбами Украины. Об этом рассказали в четверг, 18 декабря, в Федеральной службе безопасности России (ФСБ).

Как уточняет ведомство, задержана гражданка России 2009 года рождения — студентка одного из областных колледжей, которая направлялась к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком. Рассказать о его содержимом задержанная не смогла. Оказалось, что в рюкзаке находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг, в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей.

Девушка забрала взрывчатку из тайника и, согласно указаниям кураторов из Киева, должна была доставить его ко входу в городскую администрацию для передачи некоему чиновнику. Перехватили злоумышленницу буквально за полчаса до этого.

Судя по словам задержанной, она стала очередной жертвой интернет-мошенников и могла оказаться террористкой-смертницей, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мужчину с тремя самодельными бомбами задержали в Екатеринбурге. В местном главке Министерства внутренних дел уточнили, что подозреваемый был задержан в минувшие выходные при патрулировании в микрорайоне Эльмаш на территории, прилегающей к Уральскому юридическому институту МВД России.

Также разоблачен житель Волгограда, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Мужчине, который ездил по городу под видом курьера, было приказано оборудовать модуль навигации для ударных беспилотников противника.